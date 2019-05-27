الأزهر يدين التفجير الإرهابي بالموصل

أدان الأزهر الشريف بشدة، التفجير الإرهابى الذى استهدف سوقًا فى مدينة الموصل بالعراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وأكد "الأزهر" أن مرتكبي هذه الأعمال الأزهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الفضيل، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الشرائع السماوية والضمائر السوية والإسلام منها براء.



والأزهر إذ يدين هذا العمل الإرهابي؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا سائلا المولى -عزوجل- سرعة شفاء المصابين.