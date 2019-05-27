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الإثنين 27/مايو/2019 - 10:39 م

المؤبد لعامل بتهمة حيازة نصف كيلو هيروين بالإسكندرية

المؤبد لعامل بتهمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2645691

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني ومصطفي البربري.

ترجع أحداث القضية رقم 32748 لسنة 2018 جنايات العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط وحدة تأمين الطرق بالقبض على عامل بحوزته نصف كيلو هيروين بكمين الصحراوي بدائرة قسم العامرية أول.

وكشفت تحريات ضباط وحدة تأمين الطرق والمنافذ بطريق إسكندرية الصحراوي بوابة الرسوم بأنه حال قيامهم بأعمال الأكمنة أبصروا قدوم سيارة "كساحة" يستقلها المدعو "إ.س.ال، عامل، تحمل عليها سيارة ملاكي برقم 8457 ملاكي فتم استيقافها وطلب التراخيص الخاصة بها وعند تقديمه الرخص أفاد أن السيارة المحملة بها عطل فسقطت منه قطعة لمخدر الحشيش فشكت فيه القوة الأمنية وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على نصف كيلو لمخدر الهيروين.

تم إلقاء القبض عليه والتحفظ على المضبوطات والسيارة وأقر المتهم أن قطعة الحشيش للتعاطي والهيروين الموجود بالسيارة للاتجار على عملائه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات.

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