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الإثنين 27/مايو/2019 - 10:28 م

مصادر ليبية: الجيش الوطني يقترب من وسط العاصمة طرابلس

مصادر ليبية: الجيش
أ ش أ
dostor.org/2645683

أفادت مصادر ميدانية ليبية، اليوم، باقتراب الجيش الليبي من وسط العاصمة طرابلس في إطار عملية عسكرية لاستعادة المدينة من قبضة الميليشيات.

وقال سراج المجبري، مساعد رئيس أركان الجيش الوطني وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن قواته حققت مكاسب في منطقة صلاح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

وأوضح أن قتالًا عنيفًا يجري بطول طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطارها الدولي.

وكان الجيش تقدم في وقت سابق في محور طريق مطار طرابلس الدولي وسيطر على معسكر النقلية؛ وكبّد الميليشيا طرابلس العديد من الخسائر ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم.

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