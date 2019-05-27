العثور على جثة عامل متعفنة داخل مسكنه بالقليوبية

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي متوفيًا داخل مسكنه بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.



وكشف العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، عن ورود بلاغا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م" 48 سنة عامل زراعي وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيًا داخل مسكنه وجثته في حالة تعفن.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه له المسكن لإصابته بمرض نفسى.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.