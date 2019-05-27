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الإثنين 27/مايو/2019 - 10:19 م

"الرانجو" السودانية تحيي حفل ليالي رمضان بمسرح الضمة.. 30 مايو

الرانجو السودانية
أ ش أ
dostor.org/2645680

تحيي فرقة "الرانجو" العالمية السودانية حفلا ساهرًا على مسرح الضمة المستقل بحي عابدين في 30 مايو الجاري، ضمن احتفالات مركز المصطبة للموسيقى الشعبية بشهر رمضان المبارك.
ويقدم أعضاء الفرقة ذو الأصول السودانية مع الفنان حسن برجمون آخر عازف لآلة الرانجو الشهيرة باقة من أغاني ألبومهم العالمي "عروسة الزار" الذي يتضمن التراث الغنائي السوداني، على آلات الإيقاع الموسيقية النادرة البونجز والجيمبي والتومبة والتومبانا والكريا.
وتعد فرقة "الرانجو" من أهم فرق مركز المصطبة للموسيقى الشعبية، وقامت بجولات عالمية في أستراليا والسويد وبريطانيا والدنمارك، كما قدمت عروضها على مسارح مصرية كثيرة منها: المسرح المكشوف في الأوبرا، وبيت الهراوي، ومسرح الضمة، وجيزويت الإسكندرية، وساقية الصاوي.

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