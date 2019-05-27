القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
مصر
الإثنين 27/مايو/2019 - 10:28 م

"التعليم": 97% من طلاب أول ثانوي أدوا امتحان الفلسفة والمنطق إلكترونيًا

التعليم: 97% من طلاب
أ ش أ
dostor.org/2645679

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي أن 436,382 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيًا.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم، الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، شهدت أداء 388،145 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 97،61%، من إجمالي مستهدف 397،625 طالب في 1786 مدرسة، فيما أدى 141,289 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 48،237 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 92،76%، من إجمالي مستهدف 52,000 طالبة وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 8,300 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.

وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ففي محافظة الفيوم: قامت طالبة بالدخول بالكود الخاص بزميلتها تم التنبيه بعمل تقرير بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين الطالبة من أداء الامتحان.

وفي محافظة المنوفية، وصل طالبان إلى لجنة الامتحان وأبلغوا المراقب بأنهم فقدوا كلمة السر الخاصة بالتابلت الخاص بهم، على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطلاب للتمكن من أداء الامتحان.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية، حضور مجموعة من الطلاب بمدرسة الإخلاص بإدارة غرب الإسكندرية دون الكود الخاص بهم وقامت المدرسة بطباعة الكود للطلاب وتسليمه للطلاب لأداء الامتحان إلكترونيًا.

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر، مشكلة بكود احدي المدارس وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنبيه بأداء الامتحان ورقيًا في وقته حرصًا علي مصلحة الطلاب.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ 3 أيام

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ 4 أيام

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ 4 أيام

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ 4 أيام

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

منذ اسبوع

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟

الآن

"مصر للطيران" تلغي رحلتيها إلى الخرطوم غدًا

أطفال دراما رمضان: «استنونا فى اللى جاى»

محمد الباز يكتب: المخفى فى شخصية عمرو بن العاص

مؤسس المخابرات القطرية يقدم أخطر شهادة عن «وكر الشياطين»

ads
ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يواصل تدريباته في التتش

"جاتوزو الشرق".. لماذا عِشق طارق حامد "فرض"؟

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

الرئيس نيوز

قضاة السودان يعلنون بدء "إضراب عام"

الجزائر: اكتشاف حقل جديد للغاز في "تندوف" جنوب غرب البلاد

"ترامب" يناقض نفسه: إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة"

صورة "العقاب الأصلع" التي اكتسحت مواقع التواصل عبر العالم

"مصر للطيران" تلغي رحلتين إلى الخرطوم

كشكول

١٠ يونيو آخر موعد لتلقي التظلمات من نتائج طلاب الشهادة الاعدادية بالعمرانية

إحالة ملاحظ بلجان الدبلومات في الفيوم للتحقيق

هدوء بمقار اعتذارات المعلمين الغير راغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وكيل "بور سعيد" ينعي وفاة ملاحظ خلال أداء عمله بلجان الدبلومات

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير خطوط السرفيس استعداداً لامتحان الثانوية

الأمصار

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

37 ألف أسرة منذ بداية العام.. نزوح اليمنيين آلم لا يتوقف

مستشار الأمن القومى الأمريكى يجري محادثات بشأن طهران في الإمارات

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

طلاء ثوري صالح للأكل يحفظ الخضروات والفواكه

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎