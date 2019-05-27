التحالف العربي: صواريخ الحوثيين الباليستية خطر على دول الجوار

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم، أن الصواريخ الباليستية التي يملكها الحوثيون لا تزال تمثل خطرا على المنطقة، في ظل ارتباط الحوثيين بإيران وبجماعات إرهابية.

وأكد المالكي في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن تلك القدرات الصاروخية التي توفرت للحوثيين تشكل خطرا على الداخل اليمني ودول الجوار.

وأشار إلى تمكن الحوثيين خلال وقت سابق كذلك من الاستيلاء على قدرات صاروخية من الجيش اليمني، يصل مداها من 300 إلى 500 كيلومتر.

وتحدث المالكي عن تصعيد حوثي في استخدام الطائرات المسيرة خلال الآونة الأخيرة، قائلًا إن التحالف لن يتسامح مع استخدام الطائرات المسيرة في استهداف الداخلين اليمني والسعودي.

وشدد على أن التحالف سيواصل استهداف القدرات النوعية للحوثيين مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة، موضحًا أن تلك القدرات أطالت الأزمة، وحالت دون امتثال الحوثيين للتفاوض الحقيقي حول التوصل إلى تسوية.