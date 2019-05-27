جامعة الأزهر: قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى سيد جلال إنجازًا ضخمًا

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بقسم جراحة القلب والصدر الجديد بمستشفى سيد جلال الجامعي، مؤكدًا أنه يعد إنجازًا ضخمًا، وإضافة حقيقية لمنظومة الخدمات الصحية المتميزة بمستشفيات جامعة الأزهر، والتي تعمل على تقديم خدمة طبية مجانية وفقًا لأحدث النظم الصحية لملايين المرضى من شتى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوي اليوم قسم جراحة القلب والصدر الجديد بمستشفى سيد جلال الجامعي، والذي تم تأسيسه عن طريق بعض الرجال من أهل الخير وبالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت حوالي 40 مليون جنيه تقريبًا.

واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من الدكتور الحسينى جميل، المشرف على تأسيس القسم الجديد، والذي يشتمل على 25 سريرًا بجانب ثمانية أسرة خاصة بوحدة الرعاية المركزة، وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية في مجال جراحات القلب والصدر، وبما يضاهي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في أوروبا وأمريكا.

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة، من الكليات المتميزة، والحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويتبعها مستشفى الحسين الجامعي وسيد جلال، وهما من المستشفيات الجامعية الرائدة التي تقدم خدمات طبية متميزة في مختلف تخصصات الطب لجميع المترددين عليها بالمجان.