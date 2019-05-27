تأهب بين السلطات الكندية في ألبرتا خوفًا من تفاقم حرائق الغابات

تسود حالة من التأهب القصوى في مقاطعة ألبرتا الكندية خاصة بين قوات الإطفاء استعدادا للتدخل في حال تفاقم الأوضاع بسبب حرائق الغابات مع تغيير وجهة الرياح.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في ألبرتا سكوت إليوت، إن اتجاه الرياح تغير من الجنوب نحو الشمال اليوم الإثنين، حيث باتت الحرائق على بعد 3 كيلومترات فقط عن مدينة هاي ليفل.

ونصحت كريستال ماكاتير عمدة هاي ليفل أبناء المدينة بالتروي قبل العودة إلى منازلهم التي أخلوها منذ نحو أسبوع، مؤكدة أن السلطات تريد التأكد من تقديم الخدمات الأساسية وتفتيش المساحات المحترقة قبل السماح للسكان بالعودة، حرصا منها على سلامتهم.

ويساهم الطقس الحار والجاف فضلا عن الرياح في تفاقم الحرائق وسرعة امتدادها.

من ناحية أخرى، أكدت حكومة ألبرتا أن بطاقات المساعدة الطارئة لوقود السيارات والمواد الغذائية وسواها من النفقات ستكون جاهزة اعتبارا من اليوم، لمساعدة النازحين الذين تم إجلاؤهم عن منازلهم.