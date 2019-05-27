رئيس الإمارات يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الطارئة

تلقى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم تتضمن دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة، المقرر انعقادها في مكة المكرمة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث بحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والمستجدات على الساحة الخليجية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.