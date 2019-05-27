رئيس النواب العراقي ووزير الاتصالات يبحثان وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وزير الاتصالات نعيم الربيعي، وبحث اللقاء وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وأهمية الأجيال المتقدمة من خدمات الاتصالات، والحفاظ على أمن الدولة.

وأضاف أن الحلبوسي ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له، وضرورة مساهمته في زيادة إيرادات الدولة، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى القوانين الخاصة بالاتصالات.