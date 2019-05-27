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الإثنين 27/مايو/2019 - 09:46 م

محمد الشافعي: بطولة أمم إفريقيا كنز لتسويق مصر

محمد الشافعي: بطولة
dostor.org/2645655

قال الدكتور محمد الشافعي، رئيس نادي بلدية المحلة السابق، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، تمثل كنزا من جميع النواحي الإعلامية والسياسية والاقتصادية وتسويق الدولة المصرية وما حققته من إنجازات ومشروعات قومية كبرى خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح الشافعي أنه من الناحية المادية وعلى أقل تقدير ستتحصل مصر على 250 مليون جنيه كعائد مادي من البطولة، من خلال الإعلانات والتسويق، وفي حال تطوير الأمر لطرح "تميمة توت" أمام الجماهير وبيعها كهدايا تذكارية سيتضاعف العائد المادي أكثر.

وأضاف رئيس نادي بلدية المحلة السابق، أن الاستثمار الرياضي حق مشروع لوزارة الاستثمار، وأن العائد سيعود إلى الدولة عن طريق الوزارة، وليس اتحاد الكرة أو هيئة معينة كما كان في السابق، لأنه سيرفع العبء عن خزينة الدولة.

وأشاد الشافعي بقانون الرياضة الجديد الذي يعمل على انفتاح الاستثمار الرياضي بشكل كبير، بعد تفعيله وعمل نقلة نوعية وتغيير مفهوم الاستثمار الرياضي في مصر.

وضرب الشافعي مثالًا بصرف ما يقرب من 191 مليون و403 ألف جنيه في العام الماضي فقط، بعد القانون الجديد والذي أتاح الاستثمار الرياضي، وهو ما ينعكس على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.

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