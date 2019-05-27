سموحة يؤيد استكمال الدوري دون اللاعبين الدوليين

أعلن رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر، موافقته على استكمال مسابقة الدوري الممتاز بدون اللاعبين الدوليين.

وقال عامر في بيان اليوم: "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدون الدوليين قبل بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر يونيو المقبل".

ويتبقى لسموحة مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندري في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أكد في بيان اليوم، أن مجلس إدارة الاتحاد استعرض في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.

يشار إلى أن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضم ثنائي سموحة محمد أبو جبل وأحمد فتوح لصفوف المنتخب.