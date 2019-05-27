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الإثنين 27/مايو/2019 - 09:44 م

"تذكرتي" تقدم 4 نصائح للجماهير لحضور بطولة الأمم الإفريقية

تذكرتي تقدم 4 نصائح
dostor.org/2645651

تقدمت شركة tazkarti "تذكرتي" بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة فى مصر الشهر المقبل، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة.

وتوضح شركة tazkarti "تذكرتي" عددا من الأمور لخدمة الجماهير المصرية، الراغبة فى حضور المباريات، وذلك نتيجة إثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى حول عدم وجود تذاكر كافية.

أولا – تلتزم شركة tazkarti "تذكرتي" بالنظام المعلن فى حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكترونى للحصول على بطاقة المشجع الـ FAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين الالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات.

ثانيا- تعلن شركة tazkarti "تذكرتي" ، أنها ملتزمة التزاما صارما بالسعة المحددة لحضور الجماهير فى كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد، فى أى مباراة.

ثالثا- نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة tazkarti "تذكرتي"، يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهى "أسبقية الحجز"

رابعا- إذ تعلن شركة tazkarti "تذكرتي" عن تمنياتها لجميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التى يودون حضورها، وخصوصا مباريات المنتخب الوطنى، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفادها لتأخرهم فى حجزها، وتتمنى لهم التوفيق فى حجز تذاكر المباريات التى مازالت متاحة للجماهير

وتتمنى شركة tazkarti "تذكرتي" التوفيق للمنتخب الوطنى فى بطولة إفريقيا، فهى ترجو أن تتفهم الجماهير المصرية الوفية القواعد المعمول بها فى حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب والأكثر عدالة وشفافية، كما أنها الكفيلة بخروج مباريات البطولة على أعلى مستوى من التنظيم الذى يليق بمصر.

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