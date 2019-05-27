القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
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الإثنين 27/مايو/2019 - 09:43 م

"مصر للطيران" تلغي رحلتيها إلى الخرطوم غدا

مصر للطيران تلغي
dostor.org/2645649

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران بأنه نظرًا للأحداث الجارية في السودان، فقد تقرر إلغاء رحلتي الشركة رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما غدًا الثلاثاء، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحًا والرابعة عصرًا.

وأوضح بيان للشركة مساء اليوم الاثنين أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.

وتهيب شركه مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.

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