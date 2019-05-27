القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الإثنين 27/مايو/2019 - 09:39 م

القوات العراقية تدمر معسكرين لداعش في الأنبار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2645647

أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار بالعراق، اليوم الاثنين، تدمير معسكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على أسلحتهم في المحافظة.
وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قطاعات في قيادة الجيش شرعت اليوم بعملية مشتركة في الصحراء الغربية بمنطقة (حسينيات -عامج) وملاحقة فلول داعش الإرهابية في الصحراء".
وأضاف: "تمكنت القطاعات من تدمير معسكرين للتنظيم الإرهابي واعتقال عدد من عناصره وحرق سيارة والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وحرق الكثير من المؤن التي كانت تستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال كانت يستخدمها عناصر التنظيم المجرم".

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

"القوى العاملة" تعلن عن 490 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ2600 جنيه

الإمام الأكبر: اختلاف الرأي بين الزوجين ليس نشوزًا

السيسي يوجه الحكومة بمواصلة خطوات تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته

السيسي يوجه بتطوير آليات الترويج لفرص الاستثمار

ads
ads
الأكثر قراءة

مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

سموحة يؤيد استكمال الدوري دون اللاعبين الدوليين

طه إسماعيل: اختيارات أجيري للمنتخب مفتاح التتويج

سيرينا وليامز تتأهل للدور الثاني لبطولة "رولان جاروس" المفتوحة للتنس

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

الرئيس نيوز

رئيس شركة "هواوي": لن ننتقم من "أبل".. التلميذ لا يقف في وجه معلمه

استشهاد ضابط سوري وإصابة 3 جنود في هجوم بصاروخ إسرائيلي

"آل شيخان" لـ"الرئيس نيوز": الملك سلمان دعا "تميم" من باب "إبراء الذمة"

زيمبابوي تستعد لمباراة "كأس الأمم" الافتتاحية.. والمدرب: أخشى تأثير "الخوف من صلاح"

"قنديل" عن أمير قطر: لم يعد هذا وقت "المراهقة السياسية"

كشكول

لجنة خاصة لمتابعة امتحان الثانوية بشمال سيناء الأزهرية

الإسكندرية توافق علي إرسال الخطط البحثية لجامعة مطروح

عميد المنيا الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الكلية

جامعة قناة السويس تصدر بيانًا بشأن الإحصائيات الأخيرة للامتحانات النهائية

جامعة الإسكندرية تكرم فريق إعداد النشر العلمي والتصنيفات العالمية

الأمصار

الحرية والتغيير في السودان: سندخل في عصيان مدني

ترامب: واشنطن ليست مستعدة لإبرام صفقة تجارية مع بكين

هاري كين يؤكد جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا

إيران: لا نسعى للحصول على أسلحة نووية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرض إحدى طائراتنا لإطلاق النار من الجانب السوري

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

الجسور "تغنّي" في عيد ميلاد بطرسبورج

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎