القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الإثنين 27/مايو/2019 - 09:39 م

سيرينا وليامز تتأهل للدور الثاني من رولان جاروس

النجمة الأمريكية
النجمة الأمريكية سيرينا وليامز
وكالات
dostor.org/2645646

صعدت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الروسية فيتاليا دياتشينكو 2 6 و6 1 و6 صفر اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.
وعانت وليامز، الحائزة على 23 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، خلال المجموعة الأولى لتخسرها أمام منافستها المصنفة 83 على العالم، لكنها استعادت توازنها في الوقت المناسب لتنتزع الفوز وبطاقة التأهل.
وتجنبت وليامز 37 عاما بذلك الخروج من الدور الأول ببطولات جراند سلام، الذي تعرضت له آخر مرة قبل سبعة أعوام.
وقالت سيرينا عقب المباراة:"لم تكن الأمور سهلة اليوم، فقد ارتكبت العديد من الأخطاء."
وفي وقت سابق اليوم، تأهلت الهولندية كيكي بيرتينس والبريطانية جوهانا كونتا إلى الدور الثاني.
ونجحت بيرتينس، المصنفة الرابعة عالميا، في الإطاحة باللاعبة الفرنسية المخضرمة بولين بارمنتييه بعد تغلبها عليها بنتيجة 6 3 و6 3.
ويذكر أن النجمة الهولندية فازت ببطولة مدريد للتنس بدون خسارة أي مجموعة، كما وصلت إلى الدور قبل النهائي لبطولتي شتوتجارت وروما، مما يجعلها إحدى المرشحات بقوة لنيل لقب رولان جاروس في الثامن من حزيرانيونيو المقبل.
وعلى الجانب الأخر، فازت كونتا، التي وصلت لنهائي بطولة روما، على الألمانية أنتونيا لوتنير 6 4 و6 .4 كما شهدت مباريات الدور الأول اليوم أيضا خسارة الألمانية جوليا جورجيس، المصنفة الـ 18 عالميا، أمام الاستونية كايا كانيبي بنتيجة 7 5 و6
1، وذلك بعد يوم واحد من وداع مواطنتها أنجليك كيربر، المصنفة الخامسة، لمنافسات البطولة.
وودعت اللاعبة الفرنسية أليز كورنيه أيضا منافسات رولان جاروس بالسقوط 4 6 و3 6 أمام السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا.
يذكر أن هذه هي المرة الـ 50 التي تشارك فيها كورنيه في منافسات إحدى البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، حيث لم تغب عن أي من هذه البطولات منذ العام.2007

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

"القوى العاملة" تعلن عن 490 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ2600 جنيه

الإمام الأكبر: اختلاف الرأي بين الزوجين ليس نشوزًا

السيسي يوجه الحكومة بمواصلة خطوات تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته

السيسي يوجه بتطوير آليات الترويج لفرص الاستثمار

ads
ads
الأكثر قراءة

مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

سموحة يؤيد استكمال الدوري دون اللاعبين الدوليين

طه إسماعيل: اختيارات أجيري للمنتخب مفتاح التتويج

سيرينا وليامز تتأهل للدور الثاني لبطولة "رولان جاروس" المفتوحة للتنس

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

مباراة الزمالك ونهضة بركان

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الباز يكشف: كيف بارك الشيخ محمد الغزالي مقتل المفكر فرج فودة ؟

الرئيس نيوز

رئيس شركة "هواوي": لن ننتقم من "أبل".. التلميذ لا يقف في وجه معلمه

استشهاد ضابط سوري وإصابة 3 جنود في هجوم بصاروخ إسرائيلي

"آل شيخان" لـ"الرئيس نيوز": الملك سلمان دعا "تميم" من باب "إبراء الذمة"

زيمبابوي تستعد لمباراة "كأس الأمم" الافتتاحية.. والمدرب: أخشى تأثير "الخوف من صلاح"

"قنديل" عن أمير قطر: لم يعد هذا وقت "المراهقة السياسية"

كشكول

لجنة خاصة لمتابعة امتحان الثانوية بشمال سيناء الأزهرية

الإسكندرية توافق علي إرسال الخطط البحثية لجامعة مطروح

عميد المنيا الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الكلية

جامعة قناة السويس تصدر بيانًا بشأن الإحصائيات الأخيرة للامتحانات النهائية

جامعة الإسكندرية تكرم فريق إعداد النشر العلمي والتصنيفات العالمية

الأمصار

الحرية والتغيير في السودان: سندخل في عصيان مدني

ترامب: واشنطن ليست مستعدة لإبرام صفقة تجارية مع بكين

هاري كين يؤكد جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا

إيران: لا نسعى للحصول على أسلحة نووية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعرض إحدى طائراتنا لإطلاق النار من الجانب السوري

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

الجسور "تغنّي" في عيد ميلاد بطرسبورج

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎