سيرينا وليامز تتأهل للدور الثاني من رولان جاروس

صعدت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت على الروسية فيتاليا دياتشينكو 2 6 و6 1 و6 صفر اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وعانت وليامز، الحائزة على 23 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، خلال المجموعة الأولى لتخسرها أمام منافستها المصنفة 83 على العالم، لكنها استعادت توازنها في الوقت المناسب لتنتزع الفوز وبطاقة التأهل.

وتجنبت وليامز 37 عاما بذلك الخروج من الدور الأول ببطولات جراند سلام، الذي تعرضت له آخر مرة قبل سبعة أعوام.

وقالت سيرينا عقب المباراة:"لم تكن الأمور سهلة اليوم، فقد ارتكبت العديد من الأخطاء."

وفي وقت سابق اليوم، تأهلت الهولندية كيكي بيرتينس والبريطانية جوهانا كونتا إلى الدور الثاني.

ونجحت بيرتينس، المصنفة الرابعة عالميا، في الإطاحة باللاعبة الفرنسية المخضرمة بولين بارمنتييه بعد تغلبها عليها بنتيجة 6 3 و6 3.

ويذكر أن النجمة الهولندية فازت ببطولة مدريد للتنس بدون خسارة أي مجموعة، كما وصلت إلى الدور قبل النهائي لبطولتي شتوتجارت وروما، مما يجعلها إحدى المرشحات بقوة لنيل لقب رولان جاروس في الثامن من حزيرانيونيو المقبل.

وعلى الجانب الأخر، فازت كونتا، التي وصلت لنهائي بطولة روما، على الألمانية أنتونيا لوتنير 6 4 و6 .4 كما شهدت مباريات الدور الأول اليوم أيضا خسارة الألمانية جوليا جورجيس، المصنفة الـ 18 عالميا، أمام الاستونية كايا كانيبي بنتيجة 7 5 و6

1، وذلك بعد يوم واحد من وداع مواطنتها أنجليك كيربر، المصنفة الخامسة، لمنافسات البطولة.

وودعت اللاعبة الفرنسية أليز كورنيه أيضا منافسات رولان جاروس بالسقوط 4 6 و3 6 أمام السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا.

يذكر أن هذه هي المرة الـ 50 التي تشارك فيها كورنيه في منافسات إحدى البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، حيث لم تغب عن أي من هذه البطولات منذ العام.2007