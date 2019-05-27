روسيا: موقفنا من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لم يتغير بعد انتخابات البرلمان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن موقف بلاده من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ثابت ولن يتغير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي.



وردًا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي ستؤثر على العلاقات بين موسكو وبروكسل، قال جروشكو في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "موقفنا تجاه العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لم يتغيرنحن مستعدون للتعاون والحوار، ولكن على أساس من المساواة".

وكان مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية أندريه كيلين قد نفى اليوم أن تكون بلاده قد تدخلت في انتخابات البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن موسكو غير مهتمة بذلك.