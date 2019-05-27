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الإثنين 27/مايو/2019 - 09:36 م

موسكو مستعدة لتزويد أمريكا بطلقات روسية للأسلحة الخفيفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2645643

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن احتمال تزويدها للولايات المتحدة بذخائر (طلقات) للأسلحة الخفيفة الموافقة للمعايير الروسية والسوفيتية في حال تم رفع العقوبات في هذا المجال.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان أصدرته الشركة اليوم الاثنين، أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الذخائر (الطلقات) يمكن شراؤها حاليًا، بما في ذلك في البلدان التي تُنتج فيها بدون ترخيص روسي.
وأشار البيان إلى أن صناعة الذخيرة الروسية اليوم قادرة على تزويد السوق العالمية بمجموعة كاملة من ذخيرة الأسلحة الحربية والأمنية والمدنية الموافقة للمعايير السوفيتية الروسية، وكذلك بنماذج فردية من أسلحة وفق معايير حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وأضاف البيان أنه لا يمكن للولايات المتحدة الحصول على الذخيرة الأصلية عالية الجودة روسية الصنع، إلا إذا تم رفع قيود العقوبات ذات الصلة.
يُذكر أن بيان الشركة الروسية يأتي على خلفية المناقصة التي أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية لشراء طلقات للأسلحة الخفيفة روسية الصنع.

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