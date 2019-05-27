جامعة أسوان: البنية التحتية للبحث العلمي شهدت تطورات كبيرة

أكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البنية التحتية للبحث العلمي بالجامعة شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة وذلك من خلال شراء العديد من الأجهزة العلمية الحديثة ودعم المعامل في مختلف الكليات وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

وأضاف عثمان أن جامعة أسوان أصبحت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز البريطانية في التنمية المستدامة نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بملف التصنيف العالمي، حيث تم تكوين فريق متخصص يقوم بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بالتصنيف علاوة على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي في المجلات العلمية المتخصصة والمصنفة، وأيضًا عقد ورش عمل ومؤتمرات مختلفة في كافة المجالات العلمية.

وأوضح عثمان أنه تم عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية في كل من دول أسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا وبولندا بهدف زيادة تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة أسوان والجامعات الأوروبية والتعرف على أحدث ما وصل إليه البحث العلمي عالميا.

وأشار إلى أن قطاع الدراسات العليا في الجامعة يحظى بإقبال كبير للغاية ويضم حاليا أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه في كافة كليات الجامعة ويتضمن ذلك تسجيل النقاط البحثية لهم ومراجعة النتائج وإعلانها وفقا للوائح المنظمة لكل كلية، كما تم استقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين العرب للدراسة في كليات التربية الرياضية والحقوق ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية والتربية والهندسة.