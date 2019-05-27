قوات الأمن الأفغانية تتمكن من استعادة مقاطعة "ده ياك"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين أن قوات الدفاع والأمن تمكنت من استعادة السيطرة على مقاطعة "ده ياك" الواقعة في شرق إقليم غزني.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته شبكة "طلوع" الأفغانية أن المقاطعة كانت تحت سيطرة حركة طالبان لمدة عامين، مشيرة إلى أن خلال هذين العامين استخدمت الحركة المتطرفة المدنيين كدروع بشرية للاحتماء بهم من قوات الأمن.

يذكر أن 20 مُسلحًا من طالبان لقوا مصرعهم في سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لحركة طالبان المُسلحة على امتداد الطريق السريع بين إقليمي غزني وباكيتا في وقت سابق من اليوم.