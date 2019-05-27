وزير خارجية الأردن يبحث مع مسئولة سويدية التطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين مع مسئولة ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعملية السلام في وزارة الخارجية السويدية آنا همرجرين، التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء الخطوات المشتركة التي سيقوم بها البلدان بالتعاون مع المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) في إطار الشراكة التي كرسها الاْردن والسويد لدعم الوكالة، وشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لتمكين الوكالة من القيام بدورها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممي.

وأكد الصفدي وهمرجرين ضرورة تكاتف الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، واستمرار العمل لتطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ثنائيا وفِي إطار الاتحاد الأوروبي.

