السعودية تدين تفجير إرهابي استهدف سوقًا في الموصل

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

جدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية التأكيد حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيا سرعة شفاء للمصابين.