القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:00 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ860 جنيهًا للطن

أسعار الأسمنت اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2645623

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء.

وأوضح "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السويدي للأسمنت سجل سعر 860 جنيهًا للطن، وكذا العربية للأسمنت الأسعار بقيمة 860 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 845 جنيهًا للطن، وتبعه أسمنت السويس بسعر 840 جنيهًا، ثم العسكري بني سويف بسعر 830 جنيهًا للطن.

وسجل التعمير والنصر 830 جنيهًا للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى وميديكو أسوان 820 جنيهًا للطن، وهو أقل سعر اليوم.

وعن أسعار الحديد، قال "الزيني"، إن هناك استقرارًا، وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا.

وأضاف "الزيني"، أن سعر حديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وأشار إلي أن حديد بشاي 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.

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