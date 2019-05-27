سيرينا وليامز تتأهل للدور الثاني لبطولة "رولان جاروس" المفتوحة للتنس

تأهلت اللاعبة الأمريكية "المخضرمة " سيرينا ويليامز، إلى منافسات الدور الثاني لبطولة "رولان جاروس "المفتوحة للتنس.

ونجحت المصنفة العاشرة اليوم الإثنين في تحويل تأخرها أمام الروسية يتاليا ديتيشكينو، إلى فوز بمجموعتين لمجموعة.

وكانت نتيجة المجموعات: 2-6 و6-1 و6-صفر.

كما تأهلت إلى نفس الدور، الاسترالية سانتا ستوسور، وذلك بعد فوزها على التشيكية بوربورا ستريكوفا، بمجموعتين دون رد بنتيجة: 6-2 و7-6.