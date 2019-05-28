أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى الأسوانى" بـ35 جنيهًا للكيلو

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور،، فسجل كيلو السمك البلطي "نمرة 1" سعرًا يتراوح بين 39 و45 جنيهًا، والبلطي "نمرة 2" 32 جنيهًا، والبلطي الأسواني 35 جنيهًا، والبوري "نمرة 2" 38 جنيهًا، والبوري "نمرة 1" سجل سعرًا يتراوح بين 39 إلى 48 جنيهًا.



وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجي 39 جنيهًا، والمكرونة السويسي 66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا، والمرجان 45 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو الجمبري "نمرة 1" نحو 320 جنيهًا، والجمبري "نمرة 2" بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد 85 و165 جنيهًا، والدنيس 90 جنيهًا، والبربون 35 جنيهًا.



كما تراوح سعر السمك الفيليه البلطي ما بين 30 و90 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 50 و66 جنيهًا، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 حتى 20 جنيهًا، وسعر سمك الثعابين من 50 إلى 150 جنيهًا، والسبيط من 90 حتى 190 جنيهًا، وسجل سعر الكابوريا من 30 إلى 150 جنيهًا.