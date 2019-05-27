السفير الأمريكي بالسعودي يزور المنطقة الشرقية بالمملكة

أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودي جون أبي زيد، اليوم، زيارة إلى المنطقة الشرقية بالمملكة برفقة وفد أمريكي.



واستقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة السفير الأمريكي جون أبي زيد والوفد المرافق له، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



ورحب نائب أمير المنطقة الشرقية بالسفر الـمريكي مشيدًا بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين المملكة، والولايات المتحدة.



وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية بين الجانبي وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جهته عبّر السفير الأمريكي جون أبي زيد عن بالغ سعادته وسروره بزيارة المنطقة الشرقية، مقدمًا شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على الحفاوة وحسن الاستقبال.