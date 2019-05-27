مباحثات ثنائية بين رئيس المجلس العسكري بالسودان وسلفا كبير

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الى دولة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدًا.



وأوضحت وكالة أنباء السودان الرسمية أنه كان في استقبال البرهان بمطار جوبا الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان وعدد من المسؤولين بالدولة.



وبحث عبد الفتاح البرهان وسلفا كبيرعدد من القضايا التي تهم الدولتين.



من جانبه أطلع رئيس المجلس العسكري سلفاكير على تطورات الأوضاع بالسودان الذي أكد بدوره اهتمامه المتعاظم بالشأن السوداني، متمنيا للسودان الاستقرار والنماء.

تأتي هذه الزيارة عقب زيارة مماثلة أجراها البرهان إلى مصر والإمارات يومي السبت والأحد على التوالي.



وخلال لقائه بالقاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضي، أكد البرهان أن السودان لن يقيم أي علاقات مع من يضر بمصالح مصر، معبرا عن شكره لجهود القاهرة في دعم بلاده.



كما أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن شكره وتقديره لمواقف الإمارات الأصيلة تجاه الشعب السوداني، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الذي قدمته الإمارات الى السودان بهدف تعزيز اقتصادها، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

