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الإثنين 27/مايو/2019 - 08:58 م

محافظ كفر الشيخ يبحث تحصيل مستحقات الدولة

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ
dostor.org/2645602

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الإيرادات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وتحصيل متأخرات الدولة بالمحافظة، حيث كلف جميع مديري الإيرادات بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالالتزام التام بتحصيل كافة المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة بمحافظة كفرالشيخ، مشددا على سرعة الانتهاء من تحصيل كافة المستحقات بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن، للتأكد من تحصيل المستحقات والمتأخرات السابقة بمحافظة كفرالشيخ.

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية لتحصيل كافة مستحقات الدولة لدى الغير، سواء مستأجرين لأصول الدولة أو حق انتفاع، قائلا "الدولة ستسترد حقها بالقانون"، مضيفا أن الهدف هو التحصيل وزيادة إيرادات الدولة، بما يخدم الصالح العام.

وأعطى محافظ كفرالشيخ جميع المتأخرين مهلة شهر، تبدأ من اليوم وحتى تاريخ 25 يونيو، لسداد كافة المتأخرات والإيرادات الخاصة بالدولة، مؤكدا أنه في حالة التقاعس وعدم السداد سيتم علي الفور إبلاغ البنك المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث سيقوم البنك المركزي بعمل نشره دورية علي جميع الجهات الحكومية والمعنية، ببيانات المتأخرين في السداد، فضلا عن عمل حجز مالي بجميع الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأضاف المحافظ أنه يتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بشأن الرفع المساحي للأراضي المقرر تقنين الوضع لها، للحفاظ على حق الشعب وطبقًا للصالح العام.

من ناحية أخرى، بحث محافظ كفر الشيخ، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى المحافظة بتمويل الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية، مع المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ومنها توفير أراضي لإقامة محطات المعالجة عليها إما توسعات لمحطات قائمة أو محطات جديدة والتي تضمن كل من مركز سيدي سالم بتوفير قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقامة بأبوغنيمه بمساحة 7.5 فدان من الجهة الجنوبية للمحطة بطول 180م موازي السور بعمق 175م، وتوفير قطعة أرض لإقامة محطة معالجة بمساحة 10 فدان لقرية دمرو سليمان، وفي مركز دسوق توفير قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقامة بشباس الملح بمساحة 5 فدان من الجهة الشرقية للمحطة بطول 210مرموازيرللسور بعمق100م.

وفي مركز بلطيم توفير قطعة أرض توسعات محطة المعالجة المقامة ببلطيم بمساحة 5 فدان من الجهة الشمالية للمحطة بطول 210 موازي للسور بعمق 100م، وفي مركز البرج توفير قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقامة بالبرج بمساحة 7،5 فدان من الجهة الشمالية للمحطة بطول 180م موازي للسور بعمق 175م، ومركز الرياض توفير مساحة قطعة أرض توسعات لمحطة المعالجة المقتمة بالحصفة بمساحة 3 أفدنة من الجهة الجنوبية للمحطة بطول 160م موازي للسور بعقم 79م

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