القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:55 ص

أسعار الحديد اليوم.. "عز" بـ11600 جنيه للطن

أسعار الحديد اليوم..
هويدا سعيد
dostor.org/2645597

استقرت أسعار الحديد بالأسواق المصرية، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر "حديد عز" 11600 جنيه للطن، وسعر حديد "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و100 جنيه للطن و12 ألفًا و200 جنيه، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وتراوح سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبي" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، وسعر طن حديد "عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وقال أحمد حربي، أحد تجار مواد البناء بمنطقة حلوان، إن أسعار الحديد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية؛ بسبب زيادة المشروعات والبنية التحتية، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع، مما ساهم في وجود هذه الزيادات مؤخرًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

مصادر ليبية: الجيش الوطني يقترب من وسط العاصمة طرابلس

أيمن وتار: «بدل الحدوتة 3» فكرة جريئة.. ودنيا متواضعة وذكية

وزير التجارة البريطاني: نتطلع لشراكات جديدة مع مصر

استشهاد سوري في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري بالقنيطرة

ads
ads
الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

تقارير: برشلونة تواصل مع خليفة فالفيردى

رئيس اتحاد جدة السعودى يكشف خطة الفريق فى الميركاتو الصيفى

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

الرئيس نيوز

قيادات أحزاب معارضة تكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل "الجبهة الجديدة"

ماذا علاء مبارك لرجل نصحه بـ"الاعتذار للمصريين" عن حكم والده؟

قضاة السودان يعلنون بدء "إضراب عام"

الجزائر: اكتشاف حقل جديد للغاز في "تندوف" جنوب غرب البلاد

"ترامب" يناقض نفسه: إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة"

كشكول

١٠ يونيو آخر موعد لتلقي التظلمات من نتائج طلاب الشهادة الاعدادية بالعمرانية

إحالة ملاحظ بلجان الدبلومات في الفيوم للتحقيق

هدوء بمقار اعتذارات المعلمين الغير راغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وكيل "بور سعيد" ينعي وفاة ملاحظ خلال أداء عمله بلجان الدبلومات

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير خطوط السرفيس استعداداً لامتحان الثانوية

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

طلاء ثوري صالح للأكل يحفظ الخضروات والفواكه

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎