استشهاد عسكري سوري وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي على القنيطرة

أكد مصدر عسكري سوري، مساء اليوم، سقوط قتلى وجرحى بخلاف خسائر مادية في عدوان صاروخي إسرائيلي مساء اليوم على محافظة القنيطرة.



وقال المصدر العسكري، إنه في تمام الساعة ٢١،١٠ بتوقيت سوريا استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقع الجيش العسكرية شرق خان أرنبة، وأسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجراح، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



واستهدفت صواريخ أطلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، محافظة القنيطرة السورية.



وأوضح التلفزيون السوري الرسمي، في بيان، أن عدوان صاروخي إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة، مشيرا إلى أنباء عن سقوط جرحى وإصابة آلية عسكرية سورية.



وتستهدف دولة الاحتلال من وقت لآخر العديد من الأهداف داخل سوريا عبر غارات جوية وسط تواطئ دولي تجاه هذا العدوان.