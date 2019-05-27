أمير الكويت في كلمة لشعبه: لن أسمح بالمساس بالدستور

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن منطقة الشرق الأوسط تعيش واقعا مريرا يتطلب من الكويتيين مواجهته بالتلاحم والتمسك بوحدتهم الوطنية.



جاء ذلك في كلمة لأمير الكويت مساء اليوم الاثنين، إلى شعبه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان.



وأضاف في كلمته "محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في إطار مجلس التعاون يعد الضمانة في مواجهة المخاطر والتحديات".



وشدد الشيخ الصباح على أن وطنهم أمانة في أعناق الكويتيين جميعا الأمر الذي يتطلب من الجميع الوفاء والإخلاص له والعمل الدؤوب والجاد والمخلص للرقي به.



ودعا الأمير الكويتي القائمين على وسائل الإعلام إلى ممارسة دورهم الإعلامي بوعي ومسؤولية.



وأكد الصباح على أنه من يحمي الدستور ولن يسمح بالمساس به فهو الضمانة الحقيقية لاستقرار النظام السياسي والدعامة الرئيسية لأمن الكويت.