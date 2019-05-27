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الإثنين 27/مايو/2019 - 08:01 م

مسلسل "زلزال" أحداث الحلقة 22

مسلسل زلزال أحداث
dostor.org/2645559

تتصارع الأحداث بشكل رهيب في مسلسل زلزال الحلقة 22، حيث يطلب ربيع الذي يجسده حسام داغر من خاله خليل أن ينقل والدته من مستشفى عام إلى خاص، بعد تدهور الحالة الصحية التي تمر بها، وأنفقت أم سمير مع زلزال ليجلب لها سمير ابنها بعد ما سرق منها مبلغ بقيمة ثلاثة آلاف جنيها.

توالت الأحداث بظهور أمثال شقيقة خليل كتخا في المشفى، وأختهم الثالثة وقاموا بالدعاء عليه من إحدى الممرضات، بعد أن علمت أنهم أخوة كبير أعيان العياط، وترك أخته في مستشفى عام ولم ينقلها للخاص.

واستكمالًا لمجريات مسلسل زلزال الحلقة 22 محمد رمضان يقابل هنادي، لأول بعد بعد فراق بالجامعة، وتعاتبوا بسبب ظلم والد أمل، واستيلاءه على الأرض، واعترفا بحبهما لبعض وذهب صافيا لجامعة محمد رمضان لترد له محفظته الخاصة التي أضاعها في موقف السيارات.

لم يعد هناك أي أمل بالنسبة لصافيا في زلزال بعدما رأته مع أمل، ورأت نظرات الحب بين أمل ومحمد رمضان، ودخلت في حالة حزن شديد بعد المشهد الذي رأته بين العاشقين.

يذكر أن مسلسل زلزال من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجي، ويؤدي بطولته النجم محمد رمضان، رفقة كوكبة أخرى من ألمع نجوم الفن وعلى رأسهم حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادي مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالي، سلوى عثمان.

وتدور أحداث زلزال 22 حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل إثر الهزة الأرضية العنيفة وتبعاتها، ويتبق من أبناء محمد حربى كرامة الذي يحمل اسم "زلزال" الذي يدخل في صراع كبير مع الحياة.

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