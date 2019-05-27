أوكرانيا تضع قدما في الدور الثاني من مونديال الشباب بفوز صعب على قطر

وضع منتخب أوكرانيا قدما في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم -تحت 20 عاما- المقامة حاليا في بولندا، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على نظيره القطري 1 صفر اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.



ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة، انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة اليوم بين المنتخبين الأمريكي والنيجيري.



أما المنتخب القطري فقد ظل بدون رصيد من النقاط حيث كان قد خسر مباراته الأولى بالجموعة أمام المنتخب النيجيري.



وجاء هدف الفوز للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 59 وسجله دينيس بوبوف ليواصل الفريق انطلاقته القوية في البطولة.