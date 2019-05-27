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الإثنين 27/مايو/2019 - 08:00 م

أوكرانيا تضع قدما في الدور الثاني من مونديال الشباب بفوز صعب على قطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2645558

وضع منتخب أوكرانيا قدما في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم -تحت 20 عاما- المقامة حاليا في بولندا، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على نظيره القطري 1 صفر اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة المجموعة، انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة اليوم بين المنتخبين الأمريكي والنيجيري.

أما المنتخب القطري فقد ظل بدون رصيد من النقاط حيث كان قد خسر مباراته الأولى بالجموعة أمام المنتخب النيجيري.

وجاء هدف الفوز للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 59 وسجله دينيس بوبوف ليواصل الفريق انطلاقته القوية في البطولة.

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