التموين: ليس هناك معوقات فى توريد محصول القمح

قال المحاسب نعماني نصر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الهيئة العامة للسلع التموينية، إن لجان الاستلام والفرز والجهات المسوقة لتوريد الأقماح المحلية تعمل بشكل منتظم لاستلام المحصول من الفلاحين بأسعار تتراوح ما بين 655 جنيها إلى 685 جنيها، حسب درجات النظافة لكل أردب، مؤكدا أنه ليس هناك أي معوقات تواجه المزارعين في توريد أو نقل المحصول من الأرض الزراعية إلى الشون والصوامع.



وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن غرفة العمليات رصدت من خلال تقرير لها من مديريات التموين أنها رفضت قبول ألف و807 أطنان من الأقماح مليئة بالشوائب وغير مطابقة للاشتراطات التي حددتها الوزارة، موضحًا أنه يتم سداد المستحقات للفلاحين خلال 48 ساعة من استلام المحصول.