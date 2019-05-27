وزير خارجية ألمانيا يسعى لتحفيز العلاقات مع أمريكا اللاتينية

يعتزم وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، إعادة تحفيز العلاقات المهملة منذ فترة طويلة مع أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي من خلال مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين.



ومن المنتظر أن يحضر هذا المؤتمر أكثر من 20 وزير خارجية من هذه المنطقة في مقر وزارة الخارجية الألمانية غدا الثلاثاء.



وقال ماس قبل المؤتمر: الهدف هو النهوض بعلاقاتنا إلى مستوى جديد".



يشار إلى أن فنزويلا هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم يتم دعوتها لهذا المؤتمر، حيث من المقرر ألا يكون للنزاع على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم من الولايات المتحدة خوان جوايدو، دور كبير خلال المؤتمر.



يذكر أن ماس أعد الاجتماع خلال زيارته للبرازيل وكولومبيا والمكسيك في أبريل الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن مبادرة وزير الخارجية الألماني بشأن أمريكا اللاتينية تشمل عدة اتجاهات لدفع العلاقات، وهي: إحياء العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون السياسي داخل مؤسسات عالمية، وكذلك مكافحة جرائم العنف في أمريكا اللاتينية.