بعد حل الكنيست.. نتنياهو يحذر من إجراء انتخابات مبكرة

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه عمل على تفادي انتخابات مبكرة كما أنه لا يريد تشكيل حكومة يمينية.



يأتي ذلك تعليقا على تصويت الكنيست بدولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة التمهيدية على قانون حل نفسه بأغلبية 65 عضوا ومعارضة 43 آخرين.



وأكد نتانياهو أنه لا يوجد أي سبب لجر دولة الاحتلال إلى الانتخابات التي ستكون مكلفة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتغلب مصلحة الدولة على أي مصلحة أخرى، وذلك وفق قناة "الحرة".



وأضاف نتانياهو "للأسف حتى هذا المساء لم أفلح في إقناع أفيغدور ليبرمان بالعدول عن الانتخابات"، مؤكدا أنه يمكن حل الأزمة خلال 48 ساعة.



يأتي تصويت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه في أولى الخطوات نحو إجراء الانتخابات المبكرة.



ولجأ أعضاء برلمان الاحتلال إلى هذ الاجراء على خلفية وصول جهود بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي إلى "طريق مسدود".



ويتعين على برلمان الاحتلال، إجراء تصويت نهائي، من غير المرجح إجراؤه قبل الأربعاء المقبل، من أجل تحديد موعد الانتخابات، حيث تنتهي مدة الـ42 يوما التي يسمح بها القانون لإعلان حكومة جديدة.