"المجمعات": استلام كعك وبسكويت العيد من إنتاج مخابز القاهرة الكبرى

قال إيهاب الليثي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تنتظر حاليًا استلام كميات من عبوات كعك وبسكويت العيد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين من خلال إنتاج شركات المخابز القاهرة الكبرى والمطاحن؛ لطرحها في المجمعات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن طرح العبوات وزيادة الكميات ترجع إلى زيادة الطلب عليها من جانب المواطنين.



وأضاف "الليثي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركة تقوم بضخ كميات إضافية من الأسماك الطازجة، حيث يطرح البلطي الأسواني بـ25 جنيهًا ذات الأحجام الصغيرة والبلطي الأسواني ذات الأحجام الكبيرة بسعر 35 جنيهًا، والمدخنة والرنجة بسعر 32 جنيهًا للكيلو، وتحصل عليها من شركة تسويق الأسماك التابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، لافتًا إلى أنه حاليًا هناك إقبال على شراء الأسماك نتيجة تغير نمط الاستهلاك من اللحوم والدواجن خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان استهلاك الأسماك.