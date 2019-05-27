طه إسماعيل يضع روشتة تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا

توقع الكابتن طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والنادى الأهلي لكرة القدم، أن تشهد بطولة كأس أمم افريقيا لكرة القدم، والتي تنظمها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى19 يوليو المقبلين، منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة لما يمتلكوه في صفوفهم من لاعبين محترفين في أوروبا.



وأشار "إسماعيل"، إلى سوء الاختيارات التي كان يعاني منها المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري.



وقال إن أجيري يتعين عليه اختيار عناصر ذات خبرة إفريقية، إلى جانب اللاعبين المحترفين بالخارج حتى يتمكن من المنافسة على اللقب في ظل المنافسة القوية التي ستشهدها البطولة القارية من المنتخبات الكبيرة المشاركة والمرشحة للوصول إلى الدور النهائي مثل "مالي، المغرب، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وتونس".



وأوضح أن مدرب المنتخب المصري، مازال تحت التقييم حتى الآن، خاصة وأنه تولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني في الفترة الماضية أمام منتخبات تفتقر إلى النواحي الفنية والهجومية بخلاف منتخب تونس والذي فاز عليه منتخب "الفراعنة" بشق الأنفس بنتيجة 3-2.



ولفت إلى أن منتخبات أفريقيا شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة في النواحي الفنية والخططية وأصبح في صفوفها عناصر جيدة تحترف في أوروبا ما سيمنح مباريات القارة السمراء قوة وتنافس اكثر من منتخب على اللقب الإفريقي.