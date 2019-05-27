الدوري المصري على Watch iT حصريا لمدة 4 سنوات

أعلنت منصة Watch iT الرقمية، عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة أربع سنوات.



ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة علي المنصة الرقمية وذلك لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية.



وأشارت إدارة منصة Watch iT إلى أن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية هو بداية لإثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه، كما سيتوالي إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.