الإثنين 27/مايو/2019 - 07:45 م
الفيفا يرفض استئناف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي ضد إيقافه مدى الحياة
dostor.org/2645547
خسر ماركو بولو دل نيرو الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الإيقاف مدى الحياة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، ضمن تحقيقات بشأن رشى وفساد.
وذكر الفيفا اليوم الاثنين أن لجنة الاستئناف التابعة له أيدت العقوبة المتعلقة بتحقيقات بشأن عقود حقوق تسويقية، والتي كانت قد فتحت في نوفمبر 2015.
كذلك عوقب دل نيرو 78 عاما، الذي كان عضوا باللجنة التنفيذية للفيفا، بغرامة مالية قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار).
واتهم دل نيرو بالفساد في كرة القدم، خلال تحقيقات بالولايات المتحدة في 2015، لكن لم يجر تسليمه من جانب البرازيل.