الفيفا يرفض استئناف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي ضد إيقافه مدى الحياة

خسر ماركو بولو دل نيرو الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الإيقاف مدى الحياة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، ضمن تحقيقات بشأن رشى وفساد.



وذكر الفيفا اليوم الاثنين أن لجنة الاستئناف التابعة له أيدت العقوبة المتعلقة بتحقيقات بشأن عقود حقوق تسويقية، والتي كانت قد فتحت في نوفمبر 2015.



كذلك عوقب دل نيرو 78 عاما، الذي كان عضوا باللجنة التنفيذية للفيفا، بغرامة مالية قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار).



واتهم دل نيرو بالفساد في كرة القدم، خلال تحقيقات بالولايات المتحدة في 2015، لكن لم يجر تسليمه من جانب البرازيل.