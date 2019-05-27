تقليص عدد التذاكر المخصصة لجمهور الترجي أمام الوداد في نهائي أبطال إفريقيا

قررت اللجنة الوطنية التونسية لتنظيم مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي "التونسي" والوداد البيضاوي" المغربي"، تقليص عدد التذاكر المخصصة لجمهور الترجي بحوالي 15 ألف تذكرة.



يذكر أن المباراة ستقام يوم الجمعة المقبل، الحادي والثلاثين من مايو الجاري بملعب "رادس" في تونس العاصمة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.



وسيتم تحديد عدد تذاكر المباراة خلال الساعات القادمة، بعدالتنسيق بين السلطة الوطنية والاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، وينتظر تخصيص 35 ألف تذكرة لمشجعي الترجي.



وعلى صعيد متصل، ستكون الحصة التدريبية التى يجريها فريق الترجي، الليلة بحضور الجمهور، حيث يدخل الفريق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء فى معسكر مغلق للتركيز على مباراة الإياب، وستكون التدريبات اعتبارا من غد بدون جمهور.