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الإثنين 27/مايو/2019 - 07:38 م

سريلانكا تعلن إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

رئيس سريلانكا مايثريبالا
رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا
أ ش أ
dostor.org/2645541

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الاثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح.

وقال الرئيس السريلانكي - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" - "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، مضيفا "أنه تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر.. إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول".

وأشار إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد، مؤكدا أن قوات الأمن السريلانكية إما اعتقلت أو قتلت جميع الضالعين مباشرة في تفجيرات أحد الفصح.

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