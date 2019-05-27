ترامب: لا أنزعج من اختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين أنه لا ينزعج من اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية.



ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ترامب قوله - خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو - "كل ما أعرفه أنه لا توجد هناك تجارب نووية ولم تطلق صواريخ باليستية أو صواريخ طويلة المدى"، وأضاف "أعتقد أنه في يوم من الأيام سنتوصل إلى اتفاق".



ووصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنه "رجل ذكي للغاية"، وأشار إلى أن اختبارات الصواريخ تهدف إلى "جذب الانتباه".



وفي الوقت نفسه اختلف موقف رئيس الوزراء الياباني عن الرئيس الأمريكي، إذ أكد خلال المؤتمر الصحفي أن الاختبارات "مقلقة للغاية".



وقال آبي "إن هذه الاختبارات تعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي إنه شيء مقلق للغاية، ولكن في نفس الوقت هناك نهج جديد بين ترامب وكيم وهو ما يستحق الإشادة"، مؤكدًا أن بلاده تشعر بالتهديد من جراء الاختبار بسبب قربها من كوريا الشمالية.



يُشار إلى أن ترامب بدأ أمس الأول زيارة لليابان تستغرق أربعة أيام، وخلال الزيارة أشار في تغريداته على "تويتر" إلى تجارب الصواريخ الكورية الشمالية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلًا "أثق في أن الزعيم كيم سوف يفي بوعده لي".



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي.