وزير الخارجية التونسي يبحث مع نائب رئيس البرلمان الكوري تعزيز العلاقات

بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الاثنين، ونائب رئيس البرلمان الكوري لي جو يونغ ورئيس جمعية الصداقة الكورية التونسية جو كوانج سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البدين.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسي لوفد برلماني من جمهورية كوريا الجنوبية يترأسه نائب رئيس البرلمان الكوري.



وأكد وزير الخارجية - خلال اللقاء وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم - على مستوى العلاقات المتميز والتعاون بين البلدين الصديقين خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الكوري لي ناك يون إلى تونس في ديسمبر الماضي، مشيدا بالدعم الكوري للمسار الانتقالي في تونس.



وأضاف البيان أن الجهيناوي قدم للوفد البرلماني الكوري عرضا حول مختلف مراحل المسار الانتقالي في تونس، حيث شدد على تمسك تونس بالديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، وحرصها على تعزيز مناخ الحقوق والحريات وتكريس التداول السلمي على السلطة.



واستعرض الوزير التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة والإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي اتخذتها تونس لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، داعيا الشركات الكورية ورجال الأعمال إلى الاستثمار في تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستفادة من الحوافز والتشجيعات التي توفرها تونس لفائدة المستثمرين الأجانب.



من جانبه، أشاد نائب رئيس البرلمان بنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، معبرا عن يقينه بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 ستمثل مناسبة متجددة للتأكيد على تمسك تونس بالخيار الديمقراطي.



وأكد نائب رئيس البرلمان التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس ومساندة الجهود التي تبذلها لتطوير اقتصادها وتحقيق تطلعات شعبها، وحرصها على تطوير مختلف أوجه التعاون خاصة في المجالات ذات الأولوية لتونس، مشيرا إلى اهتمام بلاده بالاستثمار في تونس وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل الآفاق الواعدة والإمكانيات الهامة المتاحة في هذا المجال.



واتفق الطرفان، خلال اللقاء، على تعزيز نسق تبادل الزيارات والخبراء والبعثات الاقتصادية من البلدين، للعمل على استكشاف سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والمنفعة المشتركة.



تجدر الإشارة إلى أنه سيتم بمناسبة الزيارة التي يؤديها الوفد البرلماني الكوري إلى تونس، الإعلان عن تشكيل غرفة تجارية بين تونس وجمهورية كوريا.