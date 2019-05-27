"التنمية المحلية": نتابع استعدادات المحافظات لأمم أفريقيا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع كافة الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال مباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يونيو المقبل.



وأضاف مساعد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فرق العمل الميدانية التي شكلها الوزارة لمتابعة الاستعدادات ميدانيا أعدت تقارير دورية عن طبيعة المحافظات، لقياس مدى جاهزية المنشآت الرياضية، من ملاعب وفنادق وأماكن إيواء اللاعبين، لافتا إلى أن هناك جهود على أعلى مستوى.



وأشار "قاسم" إلى أن التقارير تؤكد وجود عمل حقيقي ورغبة في إظهار البطولة في أعلى مستوى، حفاظا على اسم مصر أمام العالم.



وأوضح أن حالة الملاعب أصبحت على مستوى عالي، ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لضمان بطولة مستقرة، وتحقيق الراحة للاعبين والمنتخبات المشاركة.



وعن خطة تأمين المباريات، قال قاسم، إن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة الأمنية، والحكومة تعمل في نسق واحد لتأمين الملاعب، ومنع المشاغبات، والحد من أعمال العنف.