رواندا ونيوزيلندا تسعيان لتعزيز العلاقات في المجال البرلماني

أعرب أعضاء وفد برلماني نيوزيلندي عزمهم على العمل من أجل تعزيز العلاقات مع رواندا في المجال البرلماني.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد البرلماني النيوزيلندي مؤخرا إلى رواندا، حيث ترأس الوفد رئيس مجلس النواب النيوزيلندي تريفور مالارد، والتقى مع رئيسة مجلس النواب الرواندية دوناتايل موكاباليسا.



وأكد أعضاء الوفد البرلماني التزامهم بالعمل من أجل تعزيز العلاقات مع نظرائهم الراونديين، وأوضح رئيس الوفد قائلا "إن الهدف من زيارة الوفد هو فهم تاريخ رواندا، والتضامن معها خلال الذكرى الخامسة والعشرين لعمليات الإبادة الجماعية التي تم ارتكابها ضد قبيلة التوتسي".



وأضاف قائلا إنه على الرغم من وجود شراكة بين نيوزيلندا ورواندا بالفعل، إلا أننا لانفهم حقا تاريخها، ولذلك فإننا جئنا إليها لنتعرف على هذا التاريخ".



ومضى قائلا "إن عمليات الإبادة الجماعية لا يمكن قبولها، ويتعين إيجاد نظم دولية لحفظ السلام يمكنها التدخل عندما تحدث صراعات وعمليات قتل، لذلك فإن هدف زيارتنا لرواندا أثناء إحياء ذكرى عمليات الإبادة التي وقعت فيها، هو التوصل لفهم أفضل لتاريخ رواندا وخبرتها".



وتابع قائلا "إن تراثنا تراث مشترك، ولدينا علاقات طيبة، وكلما تواصلنا أكثر كلما زاد فهمنا لبعضنا البعض، وذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق السلام والنمو الاقتصادي".



من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الرواندية "إن زيارة الوفد البرلماني النيوزيلندي أظهرت أنه يتفهم أخطار أيدلوجية الإبادة الجماعية، وأنه مستعد للعمل من أجل مكافحتها"، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين البلدين في مجال التعليم، ولكنهما يرغبان في التعاون في قطاعات أخرى مثل الصحة والزراعة.