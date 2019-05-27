جماهير ليفربول تختار فان ديك لاعب الموسم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اختيار الهولندي فيرجيل فان ديك أفضل لاعب في فريق كرة القدم بالنادي لموسم 2018 – 2019 بناءً على تصويت الجماهير.



وساهم فيرجيل فان ديك في صعود ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بجانب احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وكان فيرجيل فان ديك فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم من جانب الشركة الراعية ورابطة اللاعبين المحترفين.



ويستعد فيرجيل فان ديك لقيادة ليفربول أمام توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة السبت المقبل بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا.