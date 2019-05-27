المحمدى يشارك في تأهل أستون فيلا للبريميرليج

حسم فريق استون فيلا الذي يلعب ضمن صفوفه قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" بعد الفوز على ديربي كاونتي في نهائي تصفيات "البلاي أوف" بهدفين لهدف على ملعب ويمبلي بلندن.



جاءت الأهداف عن طريق أنور الغازي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد استغلاله عرضية متقنة من أحمد المحمدي لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم فيلا بهدف دون رد.



ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني، كثف آستون فيلا محاولاته لإدراك الهدف الثاني وسط استسلام تام من لاعبي ديربي كاونتي، وبالفعل كل للفريق مبتغاه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57.



ووسط محاولات من جانب رفاق المحمدي، استغل ماريوت لاعب كاونتي هجمة لصالح فريقه سجل منها الهدف الأول لفريقه عن طريق تسديدة قوية سكنت شباك فيلا في الدقيقة 81.



وبذلك يلحق آستون فيلا بناديي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة.