"مصر الثورة": توجيهات السيسي للحفاظ على صحة المصريين تُخرج أجيال خالية من الأمراض

أثنى الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكشف المبكر لضعف وفقدان السمع إجباريا لحديثي الولادة، لافتا إلى أن هذا الأمر يتسق مع حمالات الرئيس السيسي لحملة 100 مليون صحة وعلاج فيرس سي ومكمل لها.



وأكد أبو العطا، في بيانا له، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي يريد أن تكون صحة المصريين جيدة وأن يكون هناك أجيال خالية من الأمراض، مضيفا أن الرئيس منذ توليه الرئاسة وهو يضع أمام أعينة صحة المصريين ويسعى لحل كل المشاكل الصحية بكل الوسائل.



وأشار رئيس حزب مصر الثورة، إلى أن الدولة تهتم بصحة المواطن وعلاج حالات فقدان وضعف السمع بشكل مبكر، مضيفا أن المبادرة الأخيرة مهمة للغاية، ويجب أن تغطى كل ربوع مصر.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.



وتطرق الاجتماع إلى استعراض آخر تطورات مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، بما فيها القضاء على قوائم الانتظار لعمليات جراحة قوقعة الأذن للأطفال، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بالعمل على دعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع، وذلك من خلال جعل فحص السمع روتينيًا وإجباريًا للأطفال حديثى الولادة، بحيث تسهل فى المستقبل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.